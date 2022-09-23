Россия продолжает нести колоссальные потери в Украине . Пытаясь пополнить запасы "военных", страна-агрессорка проводит активную мобилизацию. В частности, в Улан-Уде люди уже боятся выходить из дома, сообщает источник 24 канала в спецслужбах.

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Как Россия проводит мобилизацию

Страна-оккупантка активно врала, что студентов, которые учатся на дневной форме, не будут мобилизовать. В то же время, если в России что-то обещают, все происходит наоборот. В Улан-Удэ студентов забрали из пар и отвезли в военкоматы.

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В ТРЦ "Ольхон" уже устроили облаву в ТРЦ "Ольхон". Чтобы никто не скрылся, заблокировали все входы и выходы. От объявления частичной мобилизации прошло всего несколько дней. Однако в Улан-Удэ уже живут по принципу: хочешь быть живым – сиди дома.

В Москве провожают мобилизованных на верную гибель: смотрите видео

В то же время, даже такие обстоятельства не заставляют россиян хоть как-то протестовать и бороться. "Пушечное мясо" безропотно идет на верную смерть. В сети опубликовали видео, как в Москве провожают мобилизованного со слезами и молитвами.

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