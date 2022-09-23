Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили еще 550 путинских воинов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно ВСУ поразили 25 районов с оккупантами и техникой и отбили атаки возле Купянска, Авдеевки

Какие потери понесли россияне в технике

танков – 2 254 (+18) единицы;

боевых бронированных машин – 4 796 (+20) единиц

артиллерийских систем – 1 355 (+14) единиц

РСЗО – 326 (+8) единиц

средств ПВО – 170 (+1) единиц

самолетов – 254 (+1) единицы

вертолетов – 219 (+1) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9),

крылатых ракет – 240 (+0),

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 3 659 (+29) единиц

специальной техники – 126 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.



Потери врага по состоянию на 23 сентября / Генштаб ВСУ

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Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициям ПВО, 3 – артиллерии, а также 3 складам боеприпасов оккупантов.

нанесли огневое поражение Также наши военные на разных направлениях уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БпЛА оккупантов.

А авиация Сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 23 сентября: смотрите видео