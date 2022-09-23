Тільки протягом минулої доби наші захисники знищили ще 550 путінських вояк. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Важливо ЗСУ уразили 25 районів з окупантами і технікою та відбили атаки біля Куп'янська, Авдіївки
Яких втрат зазнали росіяни у техніці
- танків – 2 254 (+18) одиниці;
- бойових броньованих машин – 4 796 (+20) одиниць;
- артилерійських систем – 1 355 (+14) одиниць;
- РСЗВ – 326 (+8) одиниць;
- засоби ППО – 170 (+1) одиниць;
- літаків – 254 (+1) одиниці;
- гелікоптерів – 219 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9);
- крилаті ракети – 240 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 659 (+29) одиниць;
- спеціальна техніка – 126 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Втрати ворога станом на 23 вересня / Генштаб ЗСУ
Росіяни зазнають втрат в Україні: останні новини
- Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 – артилерії, а також 3 складах боєприпасів окупантів.
- Також наші військові на різних напрямках знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів.
- А авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника.
Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу станом на 23 вересня: дивіться відео