Тільки протягом минулої доби наші захисники знищили ще 550 путінських вояк. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо ЗСУ уразили 25 районів з окупантами і технікою та відбили атаки біля Куп'янська, Авдіївки

Яких втрат зазнали росіяни у техніці

  • танків – 2 254 (+18) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 4 796 (+20) одиниць;
  • артилерійських систем – 1 355 (+14) одиниць;
  • РСЗВ – 326 (+8) одиниць;
  • засоби ППО – 170 (+1) одиниць;
  • літаків – 254 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів – 219 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9);
  • крилаті ракети – 240 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 659 (+29) одиниць;
  • спеціальна техніка – 126 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.


Втрати ворога станом на 23 вересня / Генштаб ЗСУ

Росіяни зазнають втрат в Україні: останні новини

  • Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 – артилерії, а також 3 складах боєприпасів окупантів.
  • Також наші військові на різних напрямках знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів.
  • А авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника.

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу станом на 23 вересня: дивіться відео