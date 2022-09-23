Тільки протягом минулої доби наші захисники знищили ще 550 путінських вояк. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо ЗСУ уразили 25 районів з окупантами і технікою та відбили атаки біля Куп'янська, Авдіївки

Яких втрат зазнали росіяни у техніці

танків – 2 254 (+18) одиниці;

бойових броньованих машин – 4 796 (+20) одиниць;

артилерійських систем – 1 355 (+14) одиниць;

РСЗВ – 326 (+8) одиниць;

засоби ППО – 170 (+1) одиниць;

літаків – 254 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 219 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9);

крилаті ракети – 240 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 659 (+29) одиниць;

спеціальна техніка – 126 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.



Втрати ворога станом на 23 вересня / Генштаб ЗСУ

Росіяни зазнають втрат в Україні: останні новини

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 – артилерії, а також 3 складах боєприпасів окупантів.

Також наші військові на різних напрямках знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів.

А авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника.

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу станом на 23 вересня: дивіться відео