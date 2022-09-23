Українські військові уразили понад 20 районів зосередження сили окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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ЗСУ відбивають атаки загарбників

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка.

Також авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 – артилерії, а також 3 складах боєприпасів.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують наступати у напрямку Лимана Донецької області. Наші військові намагалися прорвати оборону ворога навколо селища Ямпіль.

Також бійці ЗСУ розширюють позиції на схід від річки Оскіл і на північ від Сіверського Донця. У такий спосіб вони можуть оточити російські сили навколо Лиману.

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