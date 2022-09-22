Так, за поточну добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.
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Захисники вдарили по 10 районах скупчень ворога
Впродовж доби авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження живої сили й військової техніки противника та 2 позиції зенітних ракетних комплексів.
Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.
Окупанти не відступають
Російські загарбники продовжують нищити військову та цивільну інфраструктуру. За добу противник завдав 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ. Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів.
Зауважимо, що від початку повномасштабної війни втрати росіян у техніці склали:
- танків – 2 236 одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 776 одиниць;
- артилерійських систем – 1 341 одиниця;
- РСЗВ – 318 одиниць;
- засоби ППО – 169 одиниць;
- літаків – 253 одиниці;
- гелікоптерів – 218 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 одиниця;
- крилаті ракети – 240 одиниць;
- кораблі /катери – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 630 одиниць;
- спеціальна техніка – 125.
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