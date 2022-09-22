Росія щодня втрачає своє "гарматне м'ясо". Лише за добу вдалося знищити 400 окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Втрати росіян у техніці

танків – 2 236 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 776 (+28) одиниць;

артилерійських систем – 1 341 (+1) одиниця;

РСЗВ – 318 (+0) одиниць;

засоби ППО – 169 (+1) одиниць;

літаків – 253 (+0) одиниці;

гелікоптерів – 218 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9) одиниця;

крилаті ракети – 240 (+1) одиниць;

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 630 (+20) одиниць;

спеціальна техніка – 125 (+0).



Втрати росіян станом на 22 вересня / фото Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ влучили по двох командних пунктах у Херсоні, двох пунктах управління у Нововоскресенському й Дудчанах, складах боєприпасів в П'ятихатках та Херсоні, трьох районах скупчення росіян, їхнього озброєння, техніці в Дудчанах і Новій Каховці та радіолокаційній станції "Зоопарк" у Крутому Яру.

На Півдні за минулу добу підтверджені втрати ворога складають 41 загарбник, 4 танки, 12 одиниць іншої автобронетехніки та зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".

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