Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Яких втрат зазнали росіяни через влучання ЗСУ – поки невідомо.

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Яких ударів завдали українські захисники

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ влучили по:

двох командних пунктах у Херсоні,

двох пунктах управління у Нововоскресенському й Дудчанах,

складах боєприпасів в П'ятихатках та Херсоні,

трьох районах скупчення росіян, їхнього озброєння,

техніці в Дудчанах і Новій Каховці,

радіолокаційній станції "Зоопарк" у Крутому Яру.

Окрім цього, українські військові завадили окупантам проїхати Каховською дамбою та відпливсти баржою з Херсону.

Як ЗСУ відбивають атаки росіян

За минулу добу наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Також авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Ураження підтвердили 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

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