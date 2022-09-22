Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Яких втрат зазнали росіяни через влучання ЗСУ – поки невідомо.
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Яких ударів завдали українські захисники
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ влучили по:
- двох командних пунктах у Херсоні,
- двох пунктах управління у Нововоскресенському й Дудчанах,
- складах боєприпасів в П'ятихатках та Херсоні,
- трьох районах скупчення росіян, їхнього озброєння,
- техніці в Дудчанах і Новій Каховці,
- радіолокаційній станції "Зоопарк" у Крутому Яру.
Окрім цього, українські військові завадили окупантам проїхати Каховською дамбою та відпливсти баржою з Херсону.
Як ЗСУ відбивають атаки росіян
За минулу добу наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.
Також авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Ураження підтвердили 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.
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