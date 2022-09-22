Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Какие потери понесли россияне из-за попадания ВСУ – пока неизвестно.
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Какие удары нанесли украинские защитники
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ попали по:
- двум командным пунктам в Херсоне,
- двум пунктам управления в Нововоскресенском и Дудчанах,
- складам боеприпасов в Пятихатках и Херсоне,
- трем районам скопления россиян, их вооружения,
- технике в Дудчанах и Новой Каховке,
- радиолокационной станции "Зоопарк" в Крутом Яру.
Кроме этого, украинские военные помешали оккупантам проехать по Каховской дамбе и отплыть на барже из Херсона.
Как ВСУ отбивают атаки россиян
За минувшие сутки наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.
Также авиация Сил обороны нанесла 41 удар по враждебным позициям. Поражение подтвердили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пунктов, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.
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