Контрнаступление ВСУ не останавливается ни на мгновение. Наши военные ежедневно защищают родную страну и выбивают из нее врага. Кому-то удается убежать, а кому-то – пополнить статистику потерь русской армии.

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Потери врага растут каждый день

Как отметили в Генштабе, российские захватчики продолжают нести немалые потери. Речь идет о ликвидации как живой силы, так и техники. В ведомстве подтвердили, что 19 сентября наши военные:

поразили место скопления живой силы оккупантов в Пологовском районе, где находилось более 20 захватчиков;

нанесли удар по складу боеприпасов в Мелитопольском районе, где "минуснули" 5 единиц военной техники и более 20 оккупантов;

уничтожили 10 единиц военной техники и более 10 бойцов страны-агрессора в Каменке.

Кроме того, поступила информация об уничтожении комендатуры в Сватовом Луганской области. Там российские захватчики обустроили не только штаб, но и склад боеприпасов.

ВСУ нанесли более 20 авиаударов по врагу

Но это еще не все, ведь за прошедшие сутки наши военные тоже изрядно доставили хлопот врагу. По позициям врага авиация Сил обороны нанесла более 20 авиаударов. В ведомстве уже могут подтвердить поражение 19 районов скопления как живой силы, так и техники. Кроме того, удалось поразить две позиции зенитных ракетных комплексов. А еще врага лишили за прошедшие сутки одного СУ-25, а также четырех БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ракетные войска и артиллерия тоже не бездельничали. Совместно они открывали огонь по 40 объектам русских захватчиков. Речь идет о:

20 районах сосредоточения бойцов, вооружения и техники;

13 районах скопления самой артиллерии;

7 складах, где противник хранит боеприпасы.

Что касается потерь, то они пока уточняются. Более подробная информация появится в следующих сводках Генштаба ВСУ.

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