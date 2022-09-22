Як повідомили у Генштабі ЗСУ, противник продовжує обстріли військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Де було неспокійно

За минулу добу ворог завдав 8 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів. Це, зокрема, Сіверськ, Мар'їнка, Веселе, Нескучне, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Миролюбівка та Високопілля.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Гута-Студенецька Чернігівської області;

– в районах населених пунктів Сеньківка та Гута-Студенецька Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Гатище, Вовчанськ, Кам'янка, Куп'янськ та Осикове;

– в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Гатище, Вовчанськ, Кам'янка, Куп'янськ та Осикове; на Краматорському напрямку – Слов'янськ, Коровій Яр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке та Райгородок;

– Слов'янськ, Коровій Яр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке та Райгородок; на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка та Майорськ;

– Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка та Майорськ; на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Мар'їнка та Водяне;

– Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Мар'їнка та Водяне; на Новопавлівському та Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали приблизно 16 населених пунктів. Серед них – Вугледар, Пречистівка, Гуляйпільське, Нескучне, Времівка та Новопіль.

вогневого впливу зазнали приблизно 16 населених пунктів. Серед них – Вугледар, Пречистівка, Гуляйпільське, Нескучне, Времівка та Новопіль. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

Окупанти порушують звичаї ведення війни

Порушення норм Міжнародного гуманітарного права залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Сватівському районі, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. Ворог зробив це, щоб приховування інженерне обладнання територій.

У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій.

ЗСУ відбивають атаки

За минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів:

Зайцеве,

Одрадівка,

Новомихайлівка.

Для підтримки наших наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Вже підтвердили ураження:

21 району зосередження живої сили і військової техніки противника,

4 опорних пунктів,

15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 24 об'єктах противника. Зокрема, по 4 пунктах управління різного рівня, 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ. В зону ураження потрапили склади, 4 об'єкти ППО та артилерії.