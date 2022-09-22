Россия каждый день теряет свое "пушечное мясо". Только за сутки удалось уничтожить 400 оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Морпехи уничтожили российский Ми-24, авиация нанесла 21 удар: отчет ВСУ о боях на Юге

Потери россиян в технике

танков – 2236 (+9) единиц;

боевых бронированных машин – 4776 (+28) единиц;

артиллерийских систем – 1341 (+1) единица;

РСЗО – 318 (+0) единиц;

средства ПВО – 169 (+1) единиц;

самолетов – 253 (+0) единицы;

вертолетов – 218 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9) единица;

крылатые ракеты – 240 (+1) единиц;

корабли/катера – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3630 (+20) единиц;

специальная техника – 125 (+0).

Потери россиян на 22 сентября / фото Генштаб ВСУ

Напомним, что за минувшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ попали по двум командным пунктам в Херсоне, двум пунктам управления в Нововоскресенском и Дудчанах, складам боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, трем районам скопления россиян, их вооружения, технике в Дудчанах и радиолокационной станции "Зоопарк" в Крутом Яру.

На Юге за минувшие сутки подтвержденные потери врага составляют 41 захватчик, 4 танка, 12 единиц другой автобронетехники и зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3".

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