Так, за текущие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.
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Защитники ударили по 10 районам скоплений врага
За сутки авиация Сил обороны поразила 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 2 позиции зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БпЛА оккупантов.
Оккупанты не отступают
Российские захватчики продолжают уничтожать военную и гражданскую инфраструктуру. За сутки противник нанес 4 ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершил более 24 обстрелов с РСЗО. Пострадала инфраструктура более 30 населённых пунктов.
Заметим, что с начала полномасштабной войны потери россиян в технике составили:
- танков – 2 236 единиц;
- боевых бронированных машин – 4 776 единиц;
- артиллерийских систем – 1341 единица;
- РСЗО – 318 единиц;
- средства ПВО – 169 единиц;
- самолетов – 253 единицы;
- вертолетов – 218 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 единица;
- крылатые ракеты – 240 единиц;
- корабли/катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3630 единиц;
- специальная техника – 125.
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