В оперативном командовании "Юг" сообщили, что ночью ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 130 огневых задач. В результате был поражен командный пункт врага в Новой Каховке.

Кстати В Херсонской области командование начинает подготовку оккупантов к "жесту доброй воли"

ВСУ уничтожили более 20 оккупантов и 2 танка

Сообщается, что ВСУ ударили по пункту управления БпЛА оккупантов в Бериславском районе и колонне вражеской техники возле Львового.

Украинские защитники продолжают держать под огневым контролем логистику врага. В ОК "Юг" заявили, что "обеспечен плотный огневой контроль возле Каховского моста и попыток оккупантов наладить альтернативные переправы".

В результате поражений подтвержденные потери врага составляют:

27 оккупантов;

2 танка;

2 бронированные машины;

гаубица 152-го калибра "Мста-Б".

Потери россии

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик в Херсонской области. Также нашим военным удалось ликвидировать вражеский штурмовик. Наши защитники "приземлили" самолет Су-25 и дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Также 22 сентября на Запорожье во время налета вражеской авиации украинский нацгвардеец сбил вертолет Ми-8. Российский вертолет удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла".

Добавим, что на 211 день полномасштабной войны в Украине уже погибли 55 510 российских оккупантов. Россия потеряла немало техники, в том числе более 2 тысяч танков.

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