Сегодня, 22 сентября, военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил российский Ми-8. Он выстрелил из ПЗРК "Игла" во время того, как россияне организовали налет на Запорожское направление.

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В сети появилось видеодоказательство

Момент, когда нацгвардеец сбил российский Ми-8, попал на видео. На записи можно увидеть вертолет над горизонтом. Впоследствии на заднем плане раздается громкий выстрел – вертолет исчезает из виду, а ниже появился огромный столб густого серого дыма.

Боец понял, что сбил вражеского вертолета и не мог поверить своим глазам. "Попал, попал!!!!", – радостно кричал он.

Нацгвардиец сбил Ми-8: смотрите видео

Сколько вражеских вертолетов уничтожили с 24 февраля

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина отправила на металлолом 218 вражеских вертолетов . Кроме этого, враг потерял 253 самолета.

Также оккупанты где-то "потеряли" 941 беспилотник оперативно-тактического уровня и 240 крылатых ракет.