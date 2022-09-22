Сегодня, 22 сентября, военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил российский Ми-8. Он выстрелил из ПЗРК "Игла" во время того, как россияне организовали налет на Запорожское направление.
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В сети появилось видеодоказательство
Момент, когда нацгвардеец сбил российский Ми-8, попал на видео. На записи можно увидеть вертолет над горизонтом. Впоследствии на заднем плане раздается громкий выстрел – вертолет исчезает из виду, а ниже появился огромный столб густого серого дыма.
Боец понял, что сбил вражеского вертолета и не мог поверить своим глазам. "Попал, попал!!!!", – радостно кричал он.
Нацгвардиец сбил Ми-8: смотрите видео
Сколько вражеских вертолетов уничтожили с 24 февраля
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина отправила на металлолом 218 вражеских вертолетов. Кроме этого, враг потерял 253 самолета.
Также оккупанты где-то "потеряли" 941 беспилотник оперативно-тактического уровня и 240 крылатых ракет.
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