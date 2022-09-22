Сьогодні, 22 вересня, військовослужбовець Національної гвардії України збив російський Мі-8. Він вистрілив у нього із ПЗРК "Ігла" під час того, як росіяни організували наліт на Запорізький напрямок.

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У мережі з'явився відеодоказ

Момент, як нацгвардієць збив російський Мі-8, потрапив на відео. На записі можна побачити вертоліт над горизонтом. Згодом на задньому плані лунає гучний постріл – вертоліт зникає з виду, натомість нижче з'явився величезний стовп густого сірого диму.

Боєць зрозумів, що збив ворожого гелікоптера і не міг повірити своїм очам. "Влучив, влучив!!!!", – радісно кричав він.

Нацгвардієць збив Мі-8: дивіться відео

Скільки ворожих гелікоптерів знищили від 24 лютого

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Україна відправила на брухт 218 ворожих гелікоптерів. Крім цього, ворог втратив 253 літаки.

Також окупанти десь "загубили" 941 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 240 крилатих ракет.

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