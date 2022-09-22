Их башня взлетает на десятки метров вверх , ведь происходит детонация боекомплекта. Об этом 24 канала рассказал директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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Российские танки – это "пороховая бочка"

Чмут объяснил, что компоновка советского танка – одно из его самых слабых мест.

Экипаж сидит рядом с боеприпасами, снарядами, зарядами. Танк маленький, башня миниатюрная, там довольно тесно, по сравнению с ABRAMS или другими европейскими или западными образцами у него меньший силуэт. Экипаж находится в такой "пороховой бочке", и когда оно пробивается - все взрывается,

– сказал Чмут.

Следует заметить, что многочисленные недостатки советских конструкций общеизвестны. Да, американцы могли создавать свои противотанковые средства ввиду них.

"Т-72 участвовали в десятках вооруженных конфликтах, где за ост 30 лет могли себя показать, все знают плюсы и минусы", - отметил директор фонда "Вернись живым".

Как предотвратить столь мощную детонацию

По словам Чмута, можно делать выносную нишу по бронезащите, как это делают в некоторых западных танках. Такой подход позволит избежать сверхмощной детонации. При этом следует понимать: в любом решении есть свои преимущества и недостатки.

Идеала нет. Принимая любое инженерное решение, вы получаете какое-то негативное последствие. Нельзя создать что-либо, что будет идеальным. Всегда будут какие-нибудь плюсы, какие-то минусы. И задача конструктора создать такое изделие, которое будет отвечать вашим потребностям в ваших условиях – как временных, финансовых, так и с точки зрения применения и противника. Это постоянные процессы,

– подчеркнул Чмут.

Потери врага: последние новости

Украинские герои наносят оккупантам колоссальные потери. В Генштабе ВСУ сообщили, что на 22 сентября удалось ликвидировать уже 55 510 захватчиков.

На Юге украинская авиация нанесла 21 удар по врагу. Более того, морские пехотинцы уничтожили вражеский вертолет Ми-24 в районе Костромки.

Оккупанатам было очень "горячо" в Сватово и Новоайдаре . В результате мощных взрывов многих пострадавших и погибших.

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