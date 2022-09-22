В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що вночі ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 130 вогневих завдань. Унаслідок цього було вражено командний пункт ворога в Новій Каховці.
До речі На Херсонщині командування починає підготовку окупантів до "жесту доброї волі"
ЗСУ знищили понад 20 окупантів та 2 танки
Повідомляється, що ЗСУ вдарили по пункту управління БпЛА окупантів в Бериславському районі та колоні ворожої техніки поблизу Львового.
Українські захисники продовжують тримати під вогневим контролем логістику ворога. В ОК "Південь" заявили, що "забезпечено щільний вогневий контроль навколо Каховського мосту і спроб окупантів налагодити альтернативні переправи".
Унаслідок уражень підтверджені втрати ворога складають:
- 27 окупантів;
- 2 танки;
- 2 броньовані машини;
- гаубиця 152-го калібру "Мста-Б".
Втрати росії
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України збили російський штурмовик на Херсонщині. Також нашим військовим вдалось ліквідувати ворожий штурмовик. Наші захисники "приземлили" літак Су-25 і дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Також 22 вересня на Запоріжжі під час нальоту ворожої авіації український нацгвардієць збив гвинтокрил Мі-8. Російський вертоліт вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла".
Додамо, що станом на 211 день повномасштабної війни в Україні вже загинуло 55 510 російських окупантів. Росія втратила чимало техніки, зокрема понад 2 тисячі танків.
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