В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що вночі ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 130 вогневих завдань. Унаслідок цього було вражено командний пункт ворога в Новій Каховці.

До речі На Херсонщині командування починає підготовку окупантів до "жесту доброї волі"

ЗСУ знищили понад 20 окупантів та 2 танки

Повідомляється, що ЗСУ вдарили по пункту управління БпЛА окупантів в Бериславському районі та колоні ворожої техніки поблизу Львового.

Українські захисники продовжують тримати під вогневим контролем логістику ворога. В ОК "Південь" заявили, що "забезпечено щільний вогневий контроль навколо Каховського мосту і спроб окупантів налагодити альтернативні переправи".

Унаслідок уражень підтверджені втрати ворога складають:

27 окупантів;

2 танки;

2 броньовані машини;

гаубиця 152-го калібру "Мста-Б".

Втрати росії

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України збили російський штурмовик на Херсонщині. Також нашим військовим вдалось ліквідувати ворожий штурмовик. Наші захисники "приземлили" літак Су-25 і дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Також 22 вересня на Запоріжжі під час нальоту ворожої авіації український нацгвардієць збив гвинтокрил Мі-8. Російський вертоліт вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла".

Додамо, що станом на 211 день повномасштабної війни в Україні вже загинуло 55 510 російських окупантів. Росія втратила чимало техніки, зокрема понад 2 тисячі танків.

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