Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Це трапилось 20 вересня.

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ЗСУ ліквідували ворожий Су-25 та Shahed 136

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 20 вересня:

орієнтовно о 17 годині на Херсонщині військовослужбовці зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збили черговий російський штурмовик Су-25;

перед цим орієнтовно 16 годині на Миколаївщині збили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".

Командування Півдня пояснило, що ворожий дрон є баражуючим боєприпасом вагою 200 кілограмів та розмахом крил у 2,5 метри.

ЗСУ вже збивали дрон іранського виробництва

Головний редактор Defence Express Олег Катков 13 вересня розповів, що ЗСУ збили перший з іранських безпілотників, які росія використовує у війні проти України.

За його словами на це вказує характерна форма уламків, знайдених біля Куп'янська, хоч на апараті вказана російська назва "Герань-2".

Однак Олег Катков пояснив, що з максимальною ймовірністю можна говорити про те, що збитий безпілотник – це баржуючий боєприпас іранського виробництва Shahed-136.

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