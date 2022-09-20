В ОК "Південь" повідомили, що противник активізує застосування дронів-камікадзе на різних напрямках. Зокрема, по портовій інфраструктурі Очакова ворог скерував 2 таких повітряних агресори.

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ЗСУ зберігають вогневий контроль

В Очакові пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає.

Вогневі завдання наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжували виконувати з контролю мостів та переправ, а також районів зосередження ворожого озброєння та техніки,

– мовиться у повідомленні.

Завдяки крайнім діям наших ЗСУ ворог втратив 17 осіб. Втрати техніки дорозвідуються.

В ОК "Південь" наголосили, що ракетні удари, артилерійські обстріли, ядерний шантаж та застосування дронів-камікадзе як засоби впливу на свідомість громадян України означають, що окупанти відчайдушно вишукують, як проявити себе з огляду сили.

ЗСУ мають вогневий контроль над Херсонщиною

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповідала, що майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Ворог продовжує панікувати. Контрнаступ триває, а наші військові продовжують просуватися вперед.

Особливість операції, яку проводять ЗСУ на Півдні, пов'язана з ландшафтом території. Зокрема, на Херсонщині безліч річкових переходів, каналів, а сама місцевість дуже відкрита, адже мовиться про степ.

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