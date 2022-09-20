В ОК "Юг" сообщили, что противник активизирует применение дронов-камикадзе в разных направлениях. В частности, по портовой инфраструктуре Очакова враг направил 2 таких воздушных агрессора.

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ВСУ сохраняют огневой контроль

В Очакове пожар оперативно потушили. Пострадавших нет.

Огневые задачи наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжали выполнять по контролю мостов и переправ, а также районов сосредоточения вражеского вооружения и техники,

– говорится в сообщении.

Благодаря крайним действиям наших ВСУ враг потерял 17 человек. Потери техники доразведываются.

В ОК "Юг" подчеркнули, что ракетные удары, артиллерийские обстрелы, ядерный шантаж и применение дронов-камикадзе как средства влияния на сознание граждан Украины означают, что оккупанты отчаянно выискивают, как проявить себя со стороны силы.

ВСУ имеют огневой контроль над Херсонщиной

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что почти вся Херсонщина находится под огненным контролем ВСУ. Враг продолжает паниковать. Контрнаступление продолжается, а наши военные продолжают продвигаться вперед.

Особенность операции, проводимой ВСУ на Юге, связана с ландшафтом территории. В частности, в Херсонской области множество речных переходов, каналов, а сама местность очень открыта, ведь говорится о степи.

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