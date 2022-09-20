Інформація про вибухи в Енергодарі з'явилася близько 15:10, пише 24 канал. Місцеві жителі у соцмережах інформують про обстріли та "прильоти" в районі Запорізької АЕС.

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Вибухи лунали на Запоріжжі та Херсонщині

Наразі офіційного підтвердження від української влади щодо вибухів в Енергодарі не було.

Також, як пише Суспільне, звуки вибухів було чутно в окупованому Скадовську, що на Херсонщині. Інформація від місцевих жителів про вибухи з'явилася також близько 15:10.

Окупанти тероризують жителів Енергодара

Російські військові систематично тероризують жителів окупованого Енергодара. У понеділок, 19 вересня, загарбники також влаштували провокації в Енергодарі. Місцеві мешканці повідомили про обстріли протилежного берега Каховського водосховища.

Мер Енергодара Дмитро Орлов інформував, що росіяни запускають снаряди по об'єктах промислової зони міста. Обстріли призвели до того, що в кількох мікрорайонах міста зникло водопостачання.

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Окрім того, окупанти загрожують Енергодару та всій Україні провокаціями на Запорізькій АЕС. Росіяни, які окупували ЗАЕС, неодноразово обстрілювали атомну станцію. Також відомо, що територія ЗАЕС – замінована.

На тлі загрози ядерної катастрофи на ЗАЕС побувала місія МАГАТЕ, яка констатувала порушення фізичної цілісності ЗАЕС. Та в МАГАТЕ не звинуватили в цьому росію. Також у звіті МАГАТЕ підтвердило, що росія розмістила військову техніку на території ЗАЕС.

На Херсонщині готують "референдум"

На окупованій території Херсонщини загарбники планують провести псевдореферендум. Зокрема, 20 вересня гауляйтер Херсонщини володимир сальдо заявив, що так звана "адміністрація" Херсонської області ухвалила рішення про проведення "референдуму".

Він сказав, що після так званого "референдуму" звернеться до владіміра путіна щодо включення Херсонщини до складу росії.

В Україні вже попередили, що ті, хто підтримає "референдум", стануть на шлях колаборанства. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що більшість людей, які дали згоду на роботу в виборчих комісіях для проведення "референдуму", уже ідентифіковані.

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