Про новий псевдореферендум пишуть росЗМІ, інформує 24 канал. Той, хто підтримає це, стане на шлях колаборанства.

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На Херсонщині знову заговорили про псевдореферендум

Колаборант стрємоусов стверджує, що сьогодні, 20 вересня, у Херсонській області так звана окупаційна влада зробить заяву стосовно "референдуму".

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський відреагував на це. За його словами, більшість людей, які дали згоду на роботу в виборчих комісіях для проведення так званого "референдуму", уже ідентифіковані, і надалі будуть ідентифіковані всі хто збирається брати участь у цьому дійстві.

За свої вчинки відповідатиме кожен. Приймати рішення зрадити свою країну, рідну землю і самого себе — ставати на шлях колаборанства. Це все одно, що взяти на себе гріх вбивць, які прийшли нас знищувати. Чи готові ви, ті хто вже в списках "діячів" або тільки збирається туди, до суду як на небі, так і на землі?

– наголосив Соболевський.

Росіяни заблукали з датами "референдумів"

Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що, виходячи з того, скільки разів окупанти переносили дати "референдумів", вони самі заблукали. Це почалося ще з квітня.

"Можливо, вони оголосять про новий календар, в якому є ще якісь дати. Мені здається, що в нормальному календарі їх (дат псевдореферендумів – 24 канал) просто не існує", – додала Гуменюк.

Мєдвєдєв заговорив про "референдуми"

Заступник голови ради безпеки росії дмітрій мєдвєдєв заявив, що проведення так званих "референдумів" на Донбасі допоможе насамперед "розв'язати руки" росії на полі бою, позаяк вона програє у війні, яку сама ж розпочала проти України.

"Вони (референдуми – 24 канал) повністю змінюють вектор розвитку росії на десятиліття. І не лише нашої країни. Оскільки після їхнього проведення та прийняття нових територій до складу росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру, Посягання на територію росії – злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту", – вважає мєдвєдєв.

Що відомо про псевдореферендуми окупантів: останні новини

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти створюють "комісії" для псевдореферендуму. Туди зараховують як колаборантів, так і звичайних безробітних.

А проросійські бойовики хочуть провести квазіреферендуми на Сході України. Тому вони звернулись до ватажка.

Втім, загарбники не випадково переносять дати "референдумів". Окупанти не мають ані можливостей, ані ресурсів для організації цього процесу.

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