Про ситуацію у Миколаївській області розповів Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації. За його словами, окупанти двічі завдали ударів по аквазоні та прибережній зоні Очакова.

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Окупанти двічі вдарили по акваторії Очакова

Перший удар відбувся у понеділок, 19 вересня, з 18:35. Вдруге ворог вдарив 20 вересня з 03:20. Повідомляється, що постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Також ворог активно обстрілював Баштанський район на Миколаївщині. Протягом 19 вересня з 09:20 до 17:00 обстріли були за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади.

Під ворожим вогнем залишається Березнегуватська громада. Та 19 вересня були обстріли прилеглих територій станції Березнегувате та села Мурахівка.

Вибухи лунали села Любомирівка та на околицях сіл Червоний Яр і Лепетиха. Ввечері 19 вересня було влучання у поле між селами Маломихайлівка та Червоний Яр, а також між Березнегуватим та село Тетянівка.

Вночі, 20 вересня, обстрілів знову зазнало Березнегувате та його околиці. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад – у будівлі вилетіли вікна. Також 19 вересня були вибухи в полях за межами Баштанки.

Віталій Кім повідомив, що внаслідок обстрілів немає постраждалих.

Ворог випустив по Миколаєву 9 ракет

Російські військові у ніч проти 19 завдали масового ракетного удару по Миколаєву, випустивши відразу 9 ракет. Унаслідок обстрілів пошкоджені 40 приватних будинків. Також від обстрілів з боку окупантів постраждали 2 багатоквартирні будинки.

В оперативному командуванні "Південь" інформували, що окупанти вдарили по об'єктах промислової та цивільної інфраструктури Миколаєва шістьма ракетами з комплексу С-300. Ще тричі ворог вдарив з реактивних снарядів РСЗВ "Смерч.

Після опівночі 19 вересня окупанти завдали ракетного удару по Південноукраїнській АЕС. На щастя, всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі, хоча вибух стався всього за 300 метрів від реакторів.

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