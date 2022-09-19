Персонал станції не постраждав внаслідок обстрілу. Держатомрегулювання закликало міжнародну атомну спільноту вжити заходів для припинення ядерного тероризму з боку росії.
Важливо Рада МАГАТЕ вимагає в росії негайно вивести війська із ЗАЕС
Що відомо про наслідки обстрілу
Ударна хвиля була настільки потужною, що у будівлі АЕС розбилося понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу.
Також відключилися три високовольтні лінії електропередачі. Всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі,
– мовиться у повідомленні.
Як в Офісі президента прокоментували обстріл ПАЕС
Заступник Керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що якась сотня метрів і ми б прокинулися зовсім в іншій дійсності. За його словами, після обшуків встановлено місце падіння та уламки ракет.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав обстріл ядерним шантажем від терористів. І додав, що необхідно зафіксувати цей факт відповідним статусом.
Як окупанти шантажують світ
- Росіяни вночі на 19 вересня обстріляли ПАЕС. Глава держави Володимир Зеленський опублікував відео моменту "прильоту" по станції, на якому видно потужний вибух від влучання.
- Внаслідок ракетного удару у промисловій зоні АЕС утворилась величезна вирва. Її діаметр сягає 4 метри, а глибина – 2 метри.
- Зеленський закликав зупинити росію, поки ще не пізно, а в Офісі президента сказали, що за такі дії окупантів "потрібно давати по зубах".