Персонал станції не постраждав внаслідок обстрілу. Держатомрегулювання закликало міжнародну атомну спільноту вжити заходів для припинення ядерного тероризму з боку росії.

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Що відомо про наслідки обстрілу

Ударна хвиля була настільки потужною, що у будівлі АЕС розбилося понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу.

Також відключилися три високовольтні лінії електропередачі. Всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі,

– мовиться у повідомленні.

Як в Офісі президента прокоментували обстріл ПАЕС

Заступник Керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що якась сотня метрів і ми б прокинулися зовсім в іншій дійсності. За його словами, після обшуків встановлено місце падіння та уламки ракет.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав обстріл ядерним шантажем від терористів. І додав, що необхідно зафіксувати цей факт відповідним статусом.

Як окупанти шантажують світ

Росіяни вночі на 19 вересня обстріляли ПАЕС. Глава держави Володимир Зеленський опублікував відео моменту "прильоту" по станції, на якому видно потужний вибух від влучання.

Внаслідок ракетного удару у промисловій зоні АЕС утворилась величезна вирва. Її діаметр сягає 4 метри, а глибина – 2 метри.

Зеленський закликав зупинити росію, поки ще не пізно, а в Офісі президента сказали, що за такі дії окупантів "потрібно давати по зубах".

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