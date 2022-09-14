Нині Запорізька АЕС перебуває в зупиненому стані, а енергоблоки – у стані холодної зупинки. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Медіацентрі Україна, інформує 24 канал.

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Яка ситуація на ЗАЕС

За словами Кудрицького, це зроблено на фоні того, що вдалося відновити надійне електроживлення з української енергосистеми, а саме системи охолодження як енергоблоків, так і сховищ ядерного палива на майданчику ЗАЕС.

Ці критично важливі об’єкти живляться від української системи по магістральних лініях енергопередач,

– зазначив він.

Все що відомо про обстановку на Запорізькій АЕС

Росіяни у березні окупували Запорізьку АЕС. У серпні – вересні окупанти вдалися до ядерного тероризму та погрожують підірвати ЗАЕС. Росіяни замінували атомну станцію.

Через загрозу ядерної катастрофи на ЗАЕС відправилася місія МАГАТЕ. Там заявили про порушення фізичної цілісності ЗАЕС, однак не звинуватити в цьому росію. У звіті МАГАТЕ підтвердило, що росія розмістила військову техніку на території ЗАЕС.

Після того, як основна частина місії МАГАТЕ покинула атомну станцію, росія відновила провокації. Через це у ніч з 10 на 11 вересня Запорізьку АЕС повністю зупинили.

Окупанти своїми обстрілами пошкодили всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

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