Нині Запорізька АЕС перебуває в зупиненому стані, а енергоблоки – у стані холодної зупинки. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Медіацентрі Україна, інформує 24 канал.
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Яка ситуація на ЗАЕС
За словами Кудрицького, це зроблено на фоні того, що вдалося відновити надійне електроживлення з української енергосистеми, а саме системи охолодження як енергоблоків, так і сховищ ядерного палива на майданчику ЗАЕС.
Ці критично важливі об’єкти живляться від української системи по магістральних лініях енергопередач,
– зазначив він.
Все що відомо про обстановку на Запорізькій АЕС
- Росіяни у березні окупували Запорізьку АЕС. У серпні – вересні окупанти вдалися до ядерного тероризму та погрожують підірвати ЗАЕС. Росіяни замінували атомну станцію.
- Через загрозу ядерної катастрофи на ЗАЕС відправилася місія МАГАТЕ. Там заявили про порушення фізичної цілісності ЗАЕС, однак не звинуватити в цьому росію. У звіті МАГАТЕ підтвердило, що росія розмістила військову техніку на території ЗАЕС.
- Після того, як основна частина місії МАГАТЕ покинула атомну станцію, росія відновила провокації. Через це у ніч з 10 на 11 вересня Запорізьку АЕС повністю зупинили.
- Окупанти своїми обстрілами пошкодили всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.
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