В настоящее время Запорожская АЭС находится в остановленном состоянии, а энергоблоки – в состоянии холодной остановки. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Медиацентре Украины, информирует 24 канал.

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Какая ситуация на ЗАЭС

По словам Кудрицкого, это сделано на фоне того, что удалось восстановить надежное электропитание украинской энергосистемы, а именно системы охлаждения как энергоблоков, так и хранилищ ядерного топлива на площадке ЗАЭС.

Эти критически важные объекты питаются от украинской системы по магистральным линиям энергопередач,

– отметил он.

Все, что известно об обстановке на Запорожской АЭС

Россияне в марте оккупировали Запорожскую АЭС. В августе – сентябре оккупанты прибегли к ядерному терроризму и угрожают взорвать ЗАЭС. Россияне заменяли атомную станцию.

Из-за угрозы ядерной катастрофы на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ. Там заявили о нарушении физической целостности ЗАЭС , однако не обвинить в этом Россию. В отчете МАГАТЭ подтвердило , что Россия разместила военную технику на территории ЗАЭС.

После того, как основная часть миссии МАГАТЭ покинула атомную станцию, Россия возобновила провокации. Поэтому в ночь с 10 на 11 сентября Запорожскую АЭС полностью остановили .

Оккупанты своими обстрелами повредили все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

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