Росія забула, що таке атомна станція, – Зеленський

Президент засудив державу-агресорку. Він закликав весь світ зупинити росію, адже згодом – може бути пізно.

Актуально Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала за 300 метрів від реакторів

Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що унаслідок атаки по ПАЕС відбулося короткочасне відключення електроенергії. Також глава держави опублікував відео моменту "прильоту" по станції. На ньому видно потужний вибух від влучання.

Момент обстрілу Південноукраїнської АЕС: відео



Вибухова хвиля вибила вікна на ПАЕС / Фото Володимира Зеленського



Наслідки обстрілу Південноукраїнської АЕС / Фото Володимира Зеленського



Росія запустила ракету по ПАЕС / Фото Володимира Зеленського

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Що відомо про обстріл ПАЕС

О 00:20 19 вересня російська армія завдала ракетного удару по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції. Ворожа ракета влучила всього лиш за 300 метрів від реакторів. Водночас ударна хвиля пошкодила будівлі АЕС та вибила сотню вікон.

Унаслідок атаки відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також відключилися 3 високовольтні лінії електропередачі.

В Енергоатомі запевнили, що зараз всі 3 енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Однак такі акти ядерного тероризму загрожують всьому світу.

Додамо, що внаслідок ракетного удару ніхто з персоналу станції не постраждав.

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