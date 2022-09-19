Россия забыла, что такое атомная станция, – Зеленский

Президент осудил государство-агрессора. Он призвал весь мир остановить россию, ведь впоследствии может быть поздно.

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Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в результате атаки по ЮАЭС произошло кратковременное отключение электроэнергии. Также глава государства опубликовал видео момента "прилета" по станции. На нем виден мощный взрыв от попадания.

Момент обстрела Южноукраинской АЭС: видео

Взрывная волна выбила окна на ЮАЭС / Фото Владимира Зеленского

Последствия обстрела Южноукраинской АЭС / Фото Владимира Зеленского

Россия запустила ракету по ЮАЭС / Фото Владимира Зеленского

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Что известно об обстреле ЮАЭС

В 00:20 19 сентября российская армия нанесла ракетный удар по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции. Вражеская ракета попала всего лишь в 300 метрах от реакторов. В то же время, ударная волна повредила здания АЭС и выбила сотню окон.

В результате атаки отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящий в состав Южноукраинского энергокомплекса. Также отключились 3 высоковольтные линии электропередачи.

В Энергоатоме заверили, что сейчас все 3 энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Однако такие акты ядерного терроризма угрожают всему миру.

Добавим, что в результате ракетного удара никто из персонала станции не пострадал.

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