Так, о 00:20 російська армія обстріляла промислову зону станції. Ударна хвиля пошкодила будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Раніше Росіяни прямо погрожують завдати ударів по Рівненській та Хмельницькій АЕС

Наслідки обстрілу

Після атаки відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу.

Також були відключені 3 високовольтні лінії електропередачі.

Наразі всі 3 енергоблоки АЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

Опублікували фото вибуху – був величезний спалах. В Енергоатомі наголосили, що акти ядерного тероризму росіян загрожують усьому світові. Це треба негайно зупинити, поки не сталось катастрофи.



Вибух біля ПАЕС / Фото Енергоатому

Внаслідок ракетного удару у промисловій зоні АЕС утворилась величезна вирва. Її діаметр сягає 4 метри, а глибина – 2 метри.



Вирва від удару біля ПАЕС / Фото Енергоатому

Радіаційний фон у сусідній області – в нормі

Станом на 09:00 на території Запоріжжя не виявлено відхилень у радіаційному фоні. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Фон становить 10 мкР/год – ця позначка не перевищує показник багаторічного спостереження. Інформацію підтвердили у Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології.