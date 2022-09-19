Так, о 00:20 російська армія обстріляла промислову зону станції. Ударна хвиля пошкодила будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.
Раніше Росіяни прямо погрожують завдати ударів по Рівненській та Хмельницькій АЕС
Наслідки обстрілу
- Після атаки відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу.
- Також були відключені 3 високовольтні лінії електропередачі.
Наразі всі 3 енергоблоки АЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.
Опублікували фото вибуху – був величезний спалах. В Енергоатомі наголосили, що акти ядерного тероризму росіян загрожують усьому світові. Це треба негайно зупинити, поки не сталось катастрофи.
Вибух біля ПАЕС / Фото Енергоатому
Внаслідок ракетного удару у промисловій зоні АЕС утворилась величезна вирва. Її діаметр сягає 4 метри, а глибина – 2 метри.
Вирва від удару біля ПАЕС / Фото Енергоатому
Радіаційний фон у сусідній області – в нормі
Станом на 09:00 на території Запоріжжя не виявлено відхилень у радіаційному фоні. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Фон становить 10 мкР/год – ця позначка не перевищує показник багаторічного спостереження. Інформацію підтвердили у Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології.