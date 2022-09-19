Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав обстріл ядерним шантажем від терористів, яких досі не визнали терористами. За його словами, за це потрібно давати по зубах.

Важливо Маємо зупинити росію, поки не пізно, – Зеленський опублікував момент обстрілу ПАЕС

Як в ОП коментують обстріл ПАЕС

Росія – держава-спонсор тероризму. Так, боягузлива. Так, примітивна і жалюгідна. Але це не спростовує того, що росія – терористи. Необхідно зафіксувати цей факт відповідним статусом,

– наголосив Єрмак.

Заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що якась сотня метрів і ми б прокинулися зовсім в іншій дійсності. Через близькість влучання пошкоджено понад 100 вікон будівель АЕС.

За його словами, після обшуків встановлено місце падіння та уламки ракет. 270 метрів залишалося до удару по Південноукраїнській АЕС.

"Відбулось відключення трьох електроліній, які після короткочасного відключення самостійно автоматично включились в мережу", – розповів Тимошенко.

Він зазначив, що нині всі три енергоблоки АЕС працюють в штатному режимі, будь-які інші пошкодження чи руйнування обладнання, будівель АЕС, пожежі – відсутні. Потерпілих серед персоналу та сторонніх осіб немає. Але "терористи переходять усі межі".



Що наразі відбувається на ПАЕС / фото Кирило Тимошенко



На ПАЕС вибиті вікна / фото Кирило Тимошенко



На ПАЕС, на щастя, немає постраждалих / фото Кирило Тимошенко

Обстріл ПАЕС: все, що відомо

Росіяни вночі 19 вересня обстріляли Південноукраїнську АЕС. Потужний вибух стався за 300 метрів від реакторів.

Після атаки відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу.

Відключені 3 високовольтні лінії електропередачі.

На цинічні дії росіян відреагував президент Володимир Зеленський. Він засудив російських окупантів.

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