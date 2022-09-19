Деталі обстрілу Південноукраїнської АЕС повідомили в оперативному командуванні "Південь". За попередньою інформацією, по ПАЕС було скеровано ракету "Іскандер", яка влучила за 300 метрів від ядерних реакторів.

Дізнайтесь більше Обстріл Південноукраїнської АЕС: все, що відомо про ядерний тероризм росії

Ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС

Як зазначили в ОК "Південь", ракетний удар відбувся після опівночі. Повідомляється, що ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС і розбито понад 100 вікон.

Унаслідок цього відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу.

Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу нема,

– йдеться у повідомленні.

Ворог атакував Миколаївщину

В ОК "Південь" розповіли, що перед світанком росіяни двома крилатими ракетами Х-59 з літаків-винищувачів Су-35 атакували Миколаївський район.

Одна ракета була знищена у повітрі зенітно-ракетним підрозділом, а друга впала в приватний гараж.

Також 6 ракет зенітно-ракетної системи С-300 та 3 реактивних снаряди РСЗВ "Смерч" вдарили вночі по об'єктах промислової та цивільної інфраструктури Миколаєва.

Унаслідок цього пошкоджено кілька приватних будинків та складське приміщення промислового підприємства.

В Україні засудили обстріл ПАЕС

Південноукраїнська АЕС розташована неподалік від міста Южноукраїнська, що в Миколаївській області. Після нічного обстрілу президент Володимир Зеленський опублікував відео ракетного удару з боку росіян по атомній станції. Глава держави закликав весь світ зупинити росію, адже згодом – може бути пізно.

Також на терористичний акт відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що росія – держава-спонсор тероризму. За його словами, за це потрібно давати по зубах.

Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі.

До слова Рада МАГАТЕ вимагає в росії негайно вивести війська із ЗАЕС

Слід зазначити, що це далеко не перша провокація з боку росіян на ПАЕС. У квітні повідомлялося, що окупанти критично низько запустили ракети над Південноукраїнською АЕС. Це зафіксували камери.

Схожі інциденти ставалися ще декілька разів. Зокрема, зранку 5 червня російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", теж критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС. Ідентичний випадок стався 26 червня, коли російська ракета могла влучити у Південноукраїнську АЕС.

Окрім того, росіяни окупували Запорізьку АЕС та регулярно здійснюють провокації на атомній станції, що біля Енергодара.

Дізнайтесь більше – момент обстрілу Південноукраїнської АЕС: дивіться відео