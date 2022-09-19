На це одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський. 24 канал зібрав у матеріалі все, що відомо про обстріл ПАЕС.

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Що відомо про обстріл

Росіяни обстріляли промислову зону станції о 00:20 годині. Ударна хвиля пошкодила будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Після обстрілу відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Ще відключились 3 високовольтні лінії електропередачі.

Усі 3 енергоблоки АЕС працювали в штатному режимі. Персонал станції не постраждав.

Атака на ПАЕС / Фото Енергоатому

Вибух виглядав як величезний спалах. В Енергоатомі наголосили, що акти ядерного тероризму росіян загрожують усьому світові. Це треба негайно зупинити, поки не сталось катастрофи.

Через цей удар ворожими ракетами у промисловій зоні АЕС утворилась величезна вирва. Її діаметр сягає 4 метри, а глибина – 2 метри.

Реакція Зеленського та ОП

На безглузді дії ворога відреагував Володимир Зеленський. Президент засудив державу-агресорку. Він закликав весь світ зупинити росію, адже згодом – може бути пізно.

Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що унаслідок атаки по ПАЕС відбулося короткочасне відключення електроенергії. Також глава держави опублікував відео моменту "прильоту" по станції. На ньому видно потужний вибух від влучання.

Президент показав момент влучання: дивіться відео

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав обстріл ядерним шантажем від терористів, яких досі не визнали терористами. Він наголосив, що за це потрібно давати по зубах.

Росія – держава-спонсор тероризму. Так, боягузлива. Так, примітивна і жалюгідна. Але це не спростовує того, що росія – терористи. Необхідно зафіксувати цей факт відповідним статусом,

– наголосив Єрмак.

Заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що якась сотня метрів і ми б прокинулися зовсім в іншій дійсності. Пошкоджено понад 100 вікон будівель АЕС, бо снаряд влучив дуже близько.

За його словами, провели обшуки й знайшли місце падіння та уламки ракет. 270 метрів залишалося до удару по Південноукраїнській АЕС.

Будь-які інші пошкодження чи руйнування обладнання, будівель АЕС, пожежі – відсутні. Але "терористи переходять усі межі".

Від світу чекають рішучих дій

Міністр енергетики України Герман Галущенко, реагуючи на цей обстріл, сказав, що росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи. Росія, за його словами, у такий спосіб хоче домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажу Європи.

Європа демонструє стійкість у протидії енергетичній агресії росії, але подвійних зусиль вимагає необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні. Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною,

– сказав міністр.

Він зауважив, що ніхто не знає, що може статися завтра, тому треба дати жорстку відсіч країні-терористу поки ще не пізно. Галущенко назвав ядерну катастрофу загрозою, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою.

Також Держатомрегулювання закликає міжнародну атомну спільноту вжити усіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму з боку росії. В компанії наголосили, що дії російських окупантів загрожують не тільки Україні, а й усьому світу.

Реакція омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що країна-терорист грається з безпекою не лише України, а всієї Європи та країн Чорноморського регіону. Мовиться про порушення росією міжнародних правил і вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Ми бачимо тенденцію поширення практики нападів на енергетичні об'єкти, які ставлять під загрозу не тільки екологічну, а й енергетичну безпеку Європи. Ми повинні говорити про створення постійної місії МАГАТЕ на всіх ядерних об'єктах в Україні, щоб запобігти ядерному тероризму росії,

– сказав він.

Лубінець зауважив, що короткострокові місії, які відбувалися на ЧАЕС та ЗАЕС, не дають можливість постійно відстежувати факти російських порушень та обстрілів. Також це не дозволяє запобігти пошкодженню інших атомних станцій.