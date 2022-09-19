Що відбувається в Енергодарі

Паралельно з тим ворог гатить по промисловій зоні міста. Ситуація в окупованому Енергодарі – складна.

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Росіяни обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища й одночасно з цим запускають снаряди по об'єктах промислової зони міста,

– заявив мер Енергодару Дмитро Орлов.

Унаслідок обстрілів у кількох мікрорайонах міста зникло водопостачання. Наразі з'ясовують, що саме пошкоджене й наскільки серйозно.

Останні новини з окупованого міста

Російські окупанти зруйнували в Енергодарі понтонний міст. Щоб переправлятися через річку, місцеві мешканці вирішили самотужки його відновити. Неймовірними зусиллями та завзятістю їм вдалося це зробили.

При цьому пропагандисти запустили в місті рекламу з пропозицією виїхати у росію. Розрахована вона на колаборантів, які бояться контрнаступу Збройних Сил України. Водночас для держави-агресорки вони вигідні, як робоча сила.

Зауважимо, що в Енергодарі дуже часто зникає світло. 8 вересня його не було по всьому місту, а також у сусідніх селах. Проблеми виникають через постійні обстріли, які здійснює російська армія.

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Ворог обстріляв Південноукраїнську АЕС

Опівночі 19 вересня російські окупанти запустили ракету по ПАЕС. Смертоносний снаряд влучив по промисловій зоні, всього лиш за 300 метрів від реакторів. Унаслідок атаки відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС та вийшли з ладу 3 високовольтні лінії електропередачі.

Наразі всі 3 енергоблоки станції працюють у штатному режимі. Президент Володимир Зеленський закликав світ зупинити росію, поки не стало пізно.

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