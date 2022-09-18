Так, в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області місцеві жителі самотужки збудували понтонний міст. Їм це вдалося неймовірними зусиллями та завзятістю.

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У всьому винні росіяни

Раніше до окупації міст був у належному стані й ним користувались люди. Коли прийшла росія, то його зруйнували, адже агресор все руйнує на своєму шляху.



Енергодарці та відновлений міст / Фото "РИА-Мелітополь"

Місцеві також підтвердили, що міст раніше зруйнували російські солдати. Тому люди вирішили відновити його самі, щоби знову переправлятися через річку.



Люди самотужки відновили міст / Фото "РИА-Мелітополь"

Що відбувається в Енергодарі

У тимчасово окупованому Енергодарі загарбники нібито пропонують допомогу людям, які хочуть виїхати до росії. Пропагандисти запустили відповідну рекламу. Передовсім акція розрахована на колаборантів.

Також російські загарбники продовжують тероризувати місцевих жителів тимчасово окупованих територій. Зокрема, в Мелітополі та Енергодарі українці 8 вересня залишилися без електропостачання. А свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують з обстрілами протилежного берега.

В Енергодарі був сильний удар: дивіться відео