Так, в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області місцеві жителі самотужки збудували понтонний міст. Їм це вдалося неймовірними зусиллями та завзятістю.
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У всьому винні росіяни
Раніше до окупації міст був у належному стані й ним користувались люди. Коли прийшла росія, то його зруйнували, адже агресор все руйнує на своєму шляху.
Енергодарці та відновлений міст / Фото "РИА-Мелітополь"
Місцеві також підтвердили, що міст раніше зруйнували російські солдати. Тому люди вирішили відновити його самі, щоби знову переправлятися через річку.
Люди самотужки відновили міст / Фото "РИА-Мелітополь"
Що відбувається в Енергодарі
- У тимчасово окупованому Енергодарі загарбники нібито пропонують допомогу людям, які хочуть виїхати до росії. Пропагандисти запустили відповідну рекламу. Передовсім акція розрахована на колаборантів.
- Також російські загарбники продовжують тероризувати місцевих жителів тимчасово окупованих територій. Зокрема, в Мелітополі та Енергодарі українці 8 вересня залишилися без електропостачання. А свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують з обстрілами протилежного берега.
В Енергодарі був сильний удар: дивіться відео