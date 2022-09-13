Передовсім акція розрахована на колаборантів. Мовиться про "евакуацію" не лише з Енергодара, а й з квазіреспублік Донецької та Луганської областей. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Навіщо це загарбникам

За словами кореспондента, це можливість втекти для колаборантів, які вже забруднилися співпрацею з московськими окупантами. Крім цього, росіяни хочуть поповнити трудові ресурси в країні.

"Вони не дуже полюбляють гастарбайтерів із Середньої Азії, які розмовляють незрозумілою мовою, і їм краще подавай українців, аніж азійців", – пояснив кореспондент.

Кілька місяців, нагадав він, окупанти вже вивозили 2 000 сімей з Донецька до російського міста нєрюнгрі, що в якутії. Вони побачили, що росіяни запропонували зовсім не ті умови, які обіцяли – і щодо проживання, і щодо зарплати.

До слова, коли окупаційна адміністрація Волчанська тікала до бєлгорода, окупанти анонсували філіали у кількох містах, зокрема у якутську.

Я думаю, всі, хто хочуть виїхати до росії, дуже скоро оцінять різницю між життям в Україні та росії. Як її вже оцінила та сумна жінка – авторка мема про "распятого мальчика в трусиках", яка тепер роздає інтерв'ю на російському телебаченні й жаліється, що росіяни погано ставляться до переселенців з Донбасу,

– резюмував кореспондент із Запоріжжя.

Ситуація в Енергодарі: останні новини

Російські загарбники вкотре обстріляли Енергодар. 6 вересня у місті зафіксували щонайменше 5 прильотів.

Внаслідок обстрілів в Енергодарі зникло світло. Ірина Верещук звернулася до жителів регіону біля ЗАЕС із закликом подбати про свою безпеку.

Держава-агресорка знову вдалася до ядерного тероризму. Станом на сьогодні відключена остання лінія, що з'єднувала ЗАЕС та Україну. Ремонт лінії наразі неможливий.

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