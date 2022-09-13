Прежде всего акция рассчитана на коллаборантов. Речь идет об "эвакуации" не только из Энергодара, но и из квазиреспублик Донецкой и Луганской областей. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

К теме Оккупанты не пропустили в Энергодар важный для горожан груз

Зачем это захватчикам

По словам корреспондента, это возможность бежать для коллаборантов, которые уже запачкались сотрудничеством с московскими оккупантами. Кроме того, россияне хотят пополнить трудовые ресурсы в стране.

"Они не очень любят гастарбайтеров из Средней Азии, которые говорят на непонятном языке, и им лучше подавай украинцев, чем азиатов", – пояснил корреспондент.

Несколько месяцев, напомнил он, оккупанты уже вывозили 2 000 семей из Донецка в российский город нерюнгри в якутии. Они увидели, что россияне предложили совсем не те условия, которые обещали – и по поводу проживания, и по поводу зарплаты.

К слову, когда оккупационная администрация Волчанска бежала в белгород, оккупанты анонсировали филиалы в нескольких городах, в частности в якутске.

Я думаю, все, кто хотят уехать в россию, очень скоро оценят разницу между жизнью в Украине и россии. Как ее уже оценила та грустная женщина – автор мема о "распятом мальчике в трусиках", которая теперь раздает интервью на российском телевидении и жалуется, что россияне плохо относятся к переселенцам с Донбасса,

– резюмировал корреспондент из Запорожья.

Ситуация в Энергодаре: последние новости

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Энергодар. 6 сентября в городе зафиксировали не менее 5 прилетов.

В результате обстрелов в Энергодаре исчез свет. Ирина Верещук обратилась к жителям региона возле ЗАЭС с призывом позаботиться о своей безопасности.

Государство-агрессор снова прибегла к ядерному терроризму. На сегодня отключена последняя линия, которая соединяла ЗАЭС и Украину. Ремонт линии пока невозможен.

Показали последствия мощной ночной атаки на Запорожье: смотрите видео