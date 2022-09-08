Про це розповіли міські голови тимчасово окупованих росіянами міст. Наразі усі деталі з'ясовують.

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В Енергодарі та Мелітополі зникло світло

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у місті 8 вересня вкотре зникло світло.

Знову окупанти випробовують жителів тимчасово окупованих територій. Наразі у Мелітополі немає постійної подачі електроенергії. Подробиці з'ясовуємо,

– зазначив міський голова.

Також про відсутність електроенергії розповів мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Недовго енергодарці раділи відновленню електропостачання. Двадцять хвилин тому світло знову зникло. І знову у всьому місті", – зауважив Орлов.

За його словами, також повідомляють, що світла немає і в навколишніх селах та інших населених пунктах. ️

"Свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують з обстрілами протилежного берега", – підсумував міський голова.

Зверніть увагу! Росія посилює фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення в окупованому Енергодарі. Затриманих цивільних та полонених військовослужбовців ЗСУ окупанти утримують у катівнях.

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