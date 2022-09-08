Про це розповіли міські голови тимчасово окупованих росіянами міст. Наразі усі деталі з'ясовують.
Зауважте Окупанти масовано обстріляли Енергодар, зникло світло: Верещук закликає евакуюватися
В Енергодарі та Мелітополі зникло світло
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у місті 8 вересня вкотре зникло світло.
Знову окупанти випробовують жителів тимчасово окупованих територій. Наразі у Мелітополі немає постійної подачі електроенергії. Подробиці з'ясовуємо,
– зазначив міський голова.
Також про відсутність електроенергії розповів мер Енергодара Дмитро Орлов.
"Недовго енергодарці раділи відновленню електропостачання. Двадцять хвилин тому світло знову зникло. І знову у всьому місті", – зауважив Орлов.
За його словами, також повідомляють, що світла немає і в навколишніх селах та інших населених пунктах. ️
"Свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують з обстрілами протилежного берега", – підсумував міський голова.
Варто подивитися – бійці ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині: відео