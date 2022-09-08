Об этом рассказали городские головы временно оккупированных россиянами городов. Сейчас все детали выясняют.
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В Энергодаре и Мелитополе исчез свет
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в городе 8 сентября в который раз исчез свет.
Вновь оккупанты испытывают жителей временно оккупированных территорий. Пока в Мелитополе нет постоянной подачи электроэнергии. Подробности выясняем,
– отметил городской голова.
Также об отсутствии электроэнергии рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Недолго энергодарцы радовались восстановлению электроснабжения. Двадцать минут назад свет снова исчез. И снова во всем городе", – заметил Орлов.
По его словам, также сообщают, что света нет и в окрестных селах и других населённых пунктах. ️
"Свои провокации с обстрелами в самом Энергодаре оккупанты совмещают с обстрелами противоположного берега", – подытожил городской голова.
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