Об этом рассказали городские головы временно оккупированных россиянами городов. Сейчас все детали выясняют.

Заметьте Оккупанты массированно обстреляли Энергодар, исчез свет: Верещук призывает эвакуироваться

В Энергодаре и Мелитополе исчез свет

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в городе 8 сентября в который раз исчез свет.

Вновь оккупанты испытывают жителей временно оккупированных территорий. Пока в Мелитополе нет постоянной подачи электроэнергии. Подробности выясняем,

– отметил городской голова.

Также об отсутствии электроэнергии рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Недолго энергодарцы радовались восстановлению электроснабжения. Двадцать минут назад свет снова исчез. И снова во всем городе", – заметил Орлов.

По его словам, также сообщают, что света нет и в окрестных селах и других населённых пунктах. ️

"Свои провокации с обстрелами в самом Энергодаре оккупанты совмещают с обстрелами противоположного берега", – подытожил городской голова.

Обратите внимание! Россия усиливает фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения в оккупированном Энергодаре. Задержанных гражданских и пленных военнослужащих ВСУ оккупанты содержат в пыточных.

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