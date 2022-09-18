Так, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области местные жители самостоятельно построили понтонный мост. Им это удалось невероятными усилиями и упорством.

Читайте также В МИД объяснили, почему Запорожская АЭС настолько важна для россии

Во всем виноваты россияне

Раньше до оккупации мост был в должном состоянии и им пользовались люди. Когда пришла россия, его разрушили, ведь агрессор все разрушает на своем пути.



Энергодарцы и восстановленный мост / Фото "РИА-Мелитополь"

Местные также подтвердили, что мост ранее разрушили российские солдаты. Поэтому люди решили восстановить его сами, чтобы снова переправляться через реку.



Люди самостоятельно восстановили мост / Фото "РИА-Мелитополь"

Что происходит в Энергодаре

Во временно оккупированном Энергодаре захватчики якобы предлагают помощь людям, желающим уехать в россию. Пропагандисты запустили соответствующую рекламу. Прежде всего акция рассчитана на коллаборантов.

Также российские захватчики продолжают терроризировать местных жителей временно оккупированных территорий. В частности, в Мелитополе и Энергодаре украинцы 8 сентября остались без электроснабжения. А свои провокации с обстрелами в самом Энергодаре оккупанты совмещают с обстрелами противоположного берега.

В Энергодаре был сильный удар: смотрите видео