Что происходит в Энергодаре

Параллельно с тем враг бьет по промышленной зоне города. Ситуация в оккупированном Энергодаре – сложная.

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Россияне обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим запускают снаряды по объектам промышленной зоны города.

– заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

В результате обстрелов в нескольких микрорайонах города исчезло водоснабжение. Выясняют, что именно повреждено и насколько серьезно.

Последние новости из оккупированного города

Российские оккупанты разрушили в Энергодаре понтонный мост. Чтобы переправляться через реку, местные жители решили самостоятельно его восстановить. Невероятными усилиями и упорством им удалось это сделать.

При этом пропагандисты запустили в городе рекламу с предложением уехать в россию. Рассчитана она на коллаборантов, боящихся контрнаступления Вооруженных Сил Украины. В то же время для государства-агрессорки они выгодны как рабочая сила.

Заметим, что в Энергодаре очень часто исчезает свет. 8 сентября его не было во всем городе, а также в соседних селах. Проблемы возникают из-за постоянных обстрелов, совершаемых российской армией.

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Враг обстрелял Южноукраинскую АЭС

В полночь 19 сентября российские оккупанты запустили ракету по ЮАЭС. Смертоносный снаряд попал по промышленной зоне, всего в 300 метрах от реакторов. В результате атаки отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС и вышли из строя 3 высоковольтные линии электропередачи.

Сейчас все 3 энергоблока станции работают в штатном режиме. Президент Владимир Зеленский призвал мир остановить россию, пока не стало поздно.

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