Резолюцию с требованием к россии вывести войска из ЗАЭС поддержали 26 государств. Против были только два государства – россия и Китай. Остальные страны во время голосования воздержались.

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Против резолюции россия и Китай

В представительнице россии при международных организациях в Вене сообщили, что воздержались: Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР.

В документе содержится призыв к россии "немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине и на них".

Что предшествовало резолюции МАГАТЭ

Российские военные в марте 2022 года захватили Запорожскую АЭС, открыв огонь на территории атомной станции. На оккупированную ЗАЭС россия перебросила сотрудников "росатома".

В августе – сентябре Запорожская АЭС оказалась в центре внимания из-за провокаций, которые россия осуществляет на атомной станции. В частности, оккупанты обстреливают ЗАЭС и угрожают взорвать атомную станцию, территорию которой заминировали.

На фоне угрозы ядерной катастрофы Украина добивалась реакции международных организаций, в частности МАГАТЭ. В итоге в начале сентября миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси отправилась на ЗАЭС.

В МАГАТЭ заявили о нарушении физической целостности ЗАЭС, но не указали, кто причастен к этому. Впоследствии в отчете МАГАТЭ подтвердило, что россия разместила военную технику на территории ЗАЭС.

Сразу после того, как основная часть миссии МАГАТЭ покинула ЗАЭС, россия возобновила провокации.

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