Гутерриш поговорил с путиным

По словам генсека ООН, прежде всего одним из наиболее важных вопросов для обсуждений было "зерновое соглашение" и перспектива экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Гутерриш утверждает, что препятствия для последнего до сих пор существуют.

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Генсек ООН выразил надежду, что соглашение, заключенное 22 июля Украиной, Турцией и россией при посредничестве ООН на 120 дней, будет сохранено. При этом Гутерриш выразил желание, чтобы оно касалось также экспорта российского аммиака.

Другой темой разговора была ситуация на Запорожской атомной электростанции, где недавно побывала миссия Международного агентства по атомной энергии. Заметим, что сейчас ЗАЭС находится под контролем российской армии.

Мы еще очень далеки от завершения войны. Прекращение огня не видно. Я бы соврал, если бы сказал, что это произойдет в ближайшее время,

– сказал генсек ООН позже в ответ на вопросы о перспективах войны.

Кроме того, стороны обсудили вопросы обмена военнопленными. По словам президента россии, которые привел Гутерриш, москва не будет препятствовать визиту миссии по расследованию фактов ООН, которая направится в Еленовку. Там в конце июля погибли более 50 украинских военнопленных.

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