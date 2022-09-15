Гутерреш поговорив з путіним

За словами генсека ООН, передусім одним із найбільш важливих питань для обговорень була "зернова угода" й перспектива експорту російської сільськогосподарської продукції. Гутерреш стверджує, що перешкоди для останнього досі існують.

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Генсек ООН висловив сподівання, що угода, укладена 22 липня Україною, Туреччиною та росією за посередництва ООН на 120 днів, буде збережена. При цьому Гутерреш висловив бажання, аби вона стосувалася також експорту російського аміаку.

Іншою темою розмови була ситуація на Запорізькій атомній електростанції, де нещодавно побувала місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Зауважимо, наразі ЗАЕС перебуває під контролем російської армії.

Ми ще дуже далеко від завершення війни. Припинення вогню не видно. Я б збрехав, якби сказав, що це станеться найближчим часом,

– сказав генсек ООН пізніше у відповідь на питання про перспективи війни.

Крім того, сторони обговорили питання обміну військовополоненими. За словами президента росії, які навів Гутерреш, москва не перешкоджатиме візиту місії з розслідування фактів ООН, яка направиться в Оленівку. Там наприкінці липня загинули понад 50 українських військовополонених.

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