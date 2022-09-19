На это сразу отреагировал президент Владимир Зеленский. 24 канал собрал в материале все, что известно об обстреле ЮАЭС.

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Что известно об обстреле

Россияне обстреляли промышленную зону станции в 00:20. Ударная волна повредила зданию АЭС, разбито более 100 окон.

После обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящий в состав Южноукраинского энергокомплекса. Еще отключились 3 высоковольтные линии электропередачи.

Все 3 энергоблока АЭС работали в штатном режиме. Персонал станции не пострадал.

Атака на ЮАЭС / Фото Энергоатома.

Взрыв выглядел как огромная вспышка. В Энергоатоме подчеркнули, что акты ядерного терроризма россиян угрожают всему миру. Это нужно немедленно остановить, пока не произошло катастрофы.

Из-за этого удара вражескими ракетами в промышленной зоне АЭС образовалась огромная воронка. Ее диаметр достигает 4 метров, а глубина – 2 метра.

Реакция Зеленского и ОП

На бессмысленные действия противника отреагировал Владимир Зеленский. Президент осудил государство-агрессора. Он призвал весь мир остановить россию, ведь впоследствии может быть поздно.

оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в результате атаки по ЮАЭС произошло кратковременное отключение электроэнергии. Также глава государства опубликовал видео момента "прилета" по станции. На нем виден мощный взрыв от попадания.

Президент показал момент попадания: смотрите видео

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал обстрел ядерным шантажом от террористов, до сих пор не признанных террористами. Он подчеркнул, что за это нужно давать по зубам.

Россия – государство-спонсор терроризма. Да, трусливая. Да, примитивная и жалкая. Но это не опровергает того, что Россия – террористы. Необходимо зафиксировать этот факт соответствующим статусом,

– подчеркнул Ермак.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что какая-то сотня метров и мы проснулись бы совсем в другой действительности. Повреждены более 100 окон зданий АЭС, потому что снаряд попал очень близко.

По его словам, провели обыски и нашли место падения и обломки ракет. 270 метров оставалось до удара по Южноукраинской АЭС.

Какие-либо другие повреждения или разрушения оборудования, зданий АЭС, пожара – отсутствуют. Но "террористы переходят все границы".

От мира ждут решительных действий

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, реагируя на этот обстрел, сказал, что россия в отчаянии ставит мир на грань ядерной катастрофы. Россия, по его словам, таким образом хочет добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы.

Европа демонстрирует устойчивость в противодействии энергетической агрессии россии, но двойные усилия требуют необходимости остановить российский ядерный террор в Украине. Если наступит "ядерная зима", проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной.

– сказал министр.

Он отметил, что никто не знает, что может произойти завтра, поэтому нужно дать жесткий отпор стране-террористу пока еще не поздно. Галущенко назвал ядерную катастрофу угрозой, которая, к сожалению, каждый день становится все более реальной.

Также Госатомрегулирование призывает международное атомное сообщество принять все возможные меры по прекращению ядерного терроризма со стороны россии. В компании подчеркнули, что действия российских оккупантов угрожают не только Украине, но и всему миру.

Реакция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что страна-террорист играет с безопасностью не только Украины, но и всей Европы и стран Черноморского региона. Речь идет о нарушении россией международных правил и требований ядерной и радиационной безопасности.

Мы видим тенденцию распространения практики нападений на энергетические объекты, которые ставят под угрозу не только экологическую, но и энергетическую безопасность Европы. Мы должны говорить о создании постоянной миссии МАГАТЭ на всех ядерных объектах в Украине, чтобы предотвратить ядерный терроризм россии,

– сказал он.

Лубинец отметил, что краткосрочные миссии, проходившие на ЧАЭС и ЗАЭС, не позволяют постоянно отслеживать факты российских нарушений и обстрелов. Также это не позволяет предотвратить повреждение других атомных станций.