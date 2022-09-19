Детали обстрела Южноукраинской АЭС сообщили в оперативном командовании "Юг". По предварительной информации, по ЮАЭС была запущена ракета "Искандер", попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов.

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Ударной волной было повреждено здание АЭС

Как отметили в ОК "Юг", ракетный удар произошел после полуночи. Сообщается, что ударной волной было повреждено здание АЭС и разбито более 100 окон.

В результате отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса.

Отключились также три высоковольтных линии электропередачи. В настоящее время все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала нет,

– говорится в сообщении.

Враг атаковал Николаевщину

В ОК "Юг" рассказали, что перед рассветом россияне двумя крылатыми ракетами Х-59 из самолетов-истребителей Су-35 атаковали Николаевский район.

Одна ракета была уничтожена в воздухе зенитно-ракетным подразделением, а вторая упала в частный гараж.

Также 6 ракет зенитно-ракетной системы С-300 и 3 реактивных снаряда РСЗО "Смерч" ударили ночью по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Николаева.

В результате повреждены несколько частных домов и складское помещение промышленного предприятия.

В Украине осудили обстрел ЮАЭС

Южноукраинская АЭС расположена недалеко от города Южноукраинск Николаевской области. После ночных обстрелов президент Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара со стороны россиян по атомной станции. Глава государства призвал весь мир остановить россию, ведь потом может быть поздно.

Также на террористический акт отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что россия – государство-спонсор терроризма. По его словам, за это нужно давать по зубам.

Все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме.

К слову Совет МАГАТЭ требует от россии немедленно вывести войска из ЗАЭС.

Следует отметить, что это далеко не первая провокация россиян на ЮАЭС. В апреле сообщалось, что оккупанты критически низко запустили ракеты над Южноукраинской АЭС. Это зафиксировали камеры.

Подобные инциденты происходили еще несколько раз. В частности, утром 5 июня российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", тоже критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС. Идентичный случай произошел 26 июня, когда российская ракета могла попасть в Южноукраинскую АЭС.

Кроме того, россияне оккупировали Запорожскую АЭС и регулярно осуществляют провокации на атомной станции возле Энергодара.

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