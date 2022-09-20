Про це 19 вересня повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. Раніше "Картограф" окупанти використовували також у Сирії.

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"Українські військові "посадили" розвідувальний безпілотник, який окупанти використовують для проведення панорамної аерофото- та відеозйомки", – розповіли захисники.

Втрати російської авіації на Півдні

За останню добу Повітряні сили ЗСУ збили 7 ворожих цілей. Мовиться про штурмовик Су-25, керовану авіаційну ракету класу "повітря – поверхня" Х-59 та 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ.

Військові зазначили, що окупантів б'є винищувальна, штурмова та бомбардувальна українська авіація.

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Росіяни тероризують Миколаїв

У ніч з 18 на 19 вересня вороги вдарили по Миколаєву. Вони використали 9 ракет. Унаслідок атаки пошкодили 40 будинків. Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що помешкання людей тепер без вікон, зі знищеною покрівлею.

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