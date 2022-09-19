Про наслідки нічних обстрілів розповів миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що окупанти відкрили вогонь після опівночі та випустили по Миколаєву 9 ракет.

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Від обстрілів пошкоджено спортивну школу

Повідомляється, що внаслідок нічних обстрілів пошкоджень зазнали 40 будинків приватного сектору. Олександр Сєнкевич зазначив, що в усіх цих будинках пошкоджена покрівля і загалом вибито 106 вікон.

За словами мера Миколаєва, у деяких будинках також понівечені вхідні двері та стеля у приміщеннях.

Окрім того, від обстрілів з боку окупантів постраждали 2 багатоквартирні будинки. У них вибито понад 20 вікон та пошкоджені вхідні двері. Також вікна повилітали і в приміщенні спортивної школи.

Як окупанти обстріляли Миколаївщину

В оперативному командуванні "Південь" інформували, що окупанти вдарили по об'єктах промислової та цивільної інфраструктури Миколаєва шістьма ракетами з комплексу С-300. Ще тричі ворог вдарив з реактивних снарядів РСЗВ "Смерч.

Перед світанком росіяни двома крилатими ракетами Х-59 з літаків-винищувачів Су-35 атакували Миколаївський район. Одна ракета була знищена у повітрі зенітно-ракетним підрозділом, а друга впала в приватний гараж.

Після опівночі окупанти завдали ракетного удару по Південноукраїнській АЕС. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів. За даними ОК "Південь", росіяни вдарили ракетою типу "Іскандер".

Після обстрілу відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також були відключені 3 високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі.

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