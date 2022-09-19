Ракетний обстріл ПАЕС відбувся у ніч проти 19 вересня, пише 24 канал. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів.

Дізнайтесь більше Обстріл Південноукраїнської АЕС: все, що відомо про ядерний тероризм росії

Де розташована ПАЕС

Південноукраїнська АЕС розташована в степовій зоні на лівому березі річки Південний Буг, при Ташлицькому водосховищі. Вона побудована у 1975 – 1982 роках неподалік від міста Южноукраїнськ, що на півночі Миколаївської області.

Де розташована ПАЕС: дивіться на карті

Що відомо про обстріл ПАЕС

Російські військові після опівночі завдали ракетного удару по ПАЕС. Приблизно о 00:20 російська армія обстріляла промислову зону станції.

Окупанти, ймовірно, обстріляли Південноукраїнську АЕС ракетою типу "Іскандер". Унаслідок обстрілу ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС і розбито понад 100 вікон.

Після атаки відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також були відключені 3 високовольтні лінії електропередачі.

Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео ракетного удару по атомній станції. Глава держави закликав весь світ зупинити росію, адже "згодом – може бути пізно".

Цинічний терористичний акт з боку росіян прокоментував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, за це потрібно давати по зубах.

Провокації росії над ПАЕС

Російські окупанти неодноразово наражали на ядерну катастрофу на Південноукраїнській АЕС. Річ у тім, що ракети росіян декілька разів пролітали над ПАЕС.

Зокрема, у квітні повідомлялося, що окупанти критично низько запустили ракети над Південноукраїнською АЕС, що зафіксували камери.

Ситуація повторювалася декілька разів, оскільки ворог не припиняє обстрілювати українські міста. 5 червня російська крилата ракета, схожа на "Калібр", теж критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС.

Після цього 26 червня ще одна російська ракета могла влучити у Південноукраїнську АЕС.

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