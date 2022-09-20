Про це повідомили 19 вересня у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

До теми Повітряні сили збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник

"Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних Сил України знищили один штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 та 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ", – розповіли захисники.

Продовжують бити по позиціях окупантів

У Повітряних силах зазначили, що проти окупантів діють різні типи авіації. Зокрема, винищувальна, штурмова та бомбардувальна.

Повітряні сили на різних напрямках продовжують завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння,

– наголосили військові.

Окупанти втрачають літаки

За інформацією британської розвідки, за останні 10 днів росіяни втратили мінімум 4 бойові літаки. Причиною є те, що авіація окупантів активізувалася й вони частіше ризикують, щоб підтримати у повітрі свої наземні сили під тиском українського контрнаступу.

Розвідники вважають, що наразі російські пілоти є необізнаними. Вони навіть могли губитися та потрапляти у щільні зони української протиповітряної оборони. Це пов'язано з тим, що лінії фронту швидко просувалися.

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