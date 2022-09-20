Об этом сообщили 19 сентября в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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"Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили один штурмовик Су-25, одну управляемую авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск", – рассказали защитники.

Продолжают бить по позициям оккупантов

В Воздушных силах отметили, что против оккупантов действуют разные типы авиации. В частности, истребительная, штурмовая и бомбардировочная.

Воздушные силы на разных направлениях продолжают наносить удары по вражеских позициях, технике и логистике оккупантов разными типами вооружения, – подчеркнули военные.

Оккупанты теряют самолеты

По информации британской разведки, за последние 10 дней россияне потеряли минимум 4 боевых самолета. Причиной является то, что авиация оккупантов активизировалась и чаще рискуют, чтобы поддержать в воздухе свои наземные силы под давлением украинского контрнаступления.

Разведчики считают, что сейчас российские пилоты неосведомлены. Они даже могли теряться и попадать в плотные зоны украинской противовоздушной обороны. Это связано с тем, что линии фронта быстро продвигались.

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